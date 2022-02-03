Власти Крыма разрешили работу аттракционов и боулингов

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

Ситуация с коронавирусом в Крыму улучшается, заявили в Оперативном штабе. В начале января был большой рост заболевших, сейчас их меньше. Вирусологи говорят, что это связано со строгим соблюдением ограничений.

В Крыму разрешили открыть боулинги и уличные аттракционы, но масочный режим и требование о QR-кодах остаются в силе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.