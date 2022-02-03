Несколько регионов РФ временно приостановили оказание плановой медицинской помощи

Сразу несколько регионов РФ заявили о том, что временно останавливают оказание плановой медицинской помощи. Это Татарстан, Курская область, ранее о таком решении сообщили и в Великом Новгороде. Причина кроется в большой нагрузке на врачей – случаев "Омикрона" много. Пациентов нужно осмотреть, прописать лечение. В поликлиники стоят очереди.

Профильные специалисты сейчас тоже занимаются приемом больных с ОРВИ. Поэтому жителей попросили пока отложить плановые процедуры. Сообщение о новых ограничениях пришло и из Калужской области. Там с 7 по 20 февраля у школьников будут внеплановые каникулы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.