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Новости

03 января, 09:30

Новости

Новости регионов: Дед Мороз проехался на елке по Челябинску

Новости регионов: Дед Мороз проехался на елке по Челябинску

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В Челябинске в новогоднюю ночь Дед Мороз промчался на елке, привязанной к капоту автомобиля. Для большего эффекта на ходу он запускал фейерверк. При этом нарушителям выписали штраф в 2 тысячи рублей.

Кенгуренок Крош, похищенный из Ярославского зоопарка, переехал в Кострому. Злоумышленник похитил малыша в конце сентября. Вскоре его задержала полиция, а Кроша вернули родителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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