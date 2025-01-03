Новости регионов: Дед Мороз проехался на елке по Челябинску

В Челябинске в новогоднюю ночь Дед Мороз промчался на елке, привязанной к капоту автомобиля. Для большего эффекта на ходу он запускал фейерверк. При этом нарушителям выписали штраф в 2 тысячи рублей.

Кенгуренок Крош, похищенный из Ярославского зоопарка, переехал в Кострому. Злоумышленник похитил малыша в конце сентября. Вскоре его задержала полиция, а Кроша вернули родителям.

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