Новости регионов: пожар в церкви в Оренбургской области и перекрытие трассы в Удмуртии

Пожар в Оренбургской церкви, который начался еще в воскресенье вечером, удалось потушить. Возгорание произошло в области. Ликвидировали его лишь к 5 утра.

В Удмуртии из-за сильного снегопада ограничили движение по федеральной трассе М-7. Ограничение действует для грузовиков на участке от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном. Также из-за непогоды закрыта взлетно-посадочная полоса ижевского аэропорта.

В Славянском районе Краснодарского края подтопило 20 дворов. Сами дома, как сообщают в местном МЧС, не пострадали. Воду откачивали больше 30 спасателей и 14 единиц техники. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.