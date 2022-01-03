Новости регионов: "Омикрон" в Карелии и драка хоккеистов в Новокузнецке

В Карелии выявлен первый случай заражения "Омикроном". Об этом рассказал министр здравоохранения республики. Михаил Охлопков пояснил, что инфицирована женщина, которая прибыла из Франции. По его словам, жалоб у пациентки нет.

Пожар в Оренбургской церкви, который начался ещё в воскресенье вечером, удалось потушить. Возгорание произошло в области. Ликвидировали его лишь к 5 утра. Пожар тушили больше 30 спасателей.

Новокузнецкие хоккеисты устроили "ледовое побоище". Видео опубликовали в соцсетях. Выяснить отношения на льду молодые люди решили кулаками. Успокаивать разбушевавшихся ребят пришлось мамам. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.