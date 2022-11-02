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Безопасность

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

Новости последнего часа: принудительная эвакуация начнется в Каховском районе с 6 ноября

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

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Местные власти Каховского района рекомендовали жителям незамедлительно покинуть территорию. Там заявили о высоком уровне военной угрозы. С 6 ноября людей будут вывозить принудительно.

Власти Херсонской области расширили зону эвакуации гражданского населения на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Угроза населению связана с тем, что Украина может применить запрещенные методы войны. У областных властей есть сведения, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. После ее разрушения под водой окажутся большие площади, будет разрушена гражданская инфраструктура, что приведет к гуманитарной катастрофе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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