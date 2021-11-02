Отдыхающие в Сочи пожаловались на очереди в рестораны

Сочи живет в условиях усиленного режима. Отдыхающие и местные жители жалуются, что в рестораны приходится стоять длинные очереди.

Неужели без сертификата о прививке можно остаться голодным на отдыхе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.