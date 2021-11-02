Москвичам рассказали об антиковидных ограничениях в Петербурге

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Санкт-Петербурге уличным музыкантам запретили выступать во время нерабочих дней. Такое решение принял городской комитет по культуре. Там объяснили, что на данный момент в городе очень много народу, а толпы, которые собираются вокруг музыкантов, невозможно контролировать, особенно на Невском проспекте.

Ситуация с ковидом в Петербурге сложная. Пока положительной динамики нет, поэтому властям приходится вводить жесткие ограничения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.