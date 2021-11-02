В Кемерове наградили первоклассницу, которая подняла перевернутую урну. Семилетняя Алина стала героиней вирусного ролика. В кадре – прохожие идут мимо переполненной мусорки, и реакции людей – прямо противоположные.

Сначала к дому подходит пара в возрасте, и мужчина пинает и опрокидывает урну. Затем мусор замечает первоклассница, и она, наоборот, поднимает довольно тяжелую урну. По словам Алины, она хотела, чтобы двор был чистым.

Ролик стал популярным, девочку нашли полицейские, поблагодарили ее за такой поступок и подарили ей шахматы и настольные игры. А мужчине выписали штраф.