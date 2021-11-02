Москвичам рассказали, что происходит в российских регионах

В Севастополе сняли блок-посты для проверки QR-кодов. Об этом заявил губернатор. По его словам, пункты справились с задачей, поток туристов удалось остановить. И теперь блок-посты только создают трудности для местных жителей. В Севастополе напомнили, что по-прежнему не ждут непривитых от коронавируса.

Первый регион заявил о продлении нерабочих дней. Такое решение приняли в Новгородской области. С 8 ноября к длинным выходным прибавят еще неделю. При этом в регионе хотят запретить работу кафе, магазинов и других торговых точек и заведений, где нет системы QR-кодов, на все нерабочие дни.