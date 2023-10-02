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02 октября, 07:45

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Работы по восстановлению проведут в каждом освобожденном городе в новых регионах

Работы по восстановлению проведут в каждом освобожденном городе в новых регионах

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В Минстрое заявили, что работы по восстановлению проведут в каждом освобожденном городе в новых регионах. Но есть правило приоритетности.

Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что некоторые сильно разрушенные города отстраивать заново не имеет смысла. Всего в этом году запланировано восстановить более 6 000 зданий.

Как отметили в администрации Донецка, большую помощь в подготовке города к отопительному сезону оказывают московские специалисты. Они также капитально ремонтируют детские сады и школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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