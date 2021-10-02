В регионах РФ вводят новые ограничения из-за коронавируса

В ряде регионов РФ вводятся новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, в Курской области запрещены массовые мероприятия. А занятия в кружках и секциях рекомендовано проводить дистанционно.

В Саратовской области с 27 сентября запрещены концерты. Там также ограничены посещения фуд-кортов и закрыты детские площадки в торговых центрах.

В Чувашии с 10 октября вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий. Подробнее об этих и других мерах – в сюжете телеканала Москва 24.