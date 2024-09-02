Новости регионов: в Петербурге начали проектировать строительство метро до аэропорта

В Санкт-Петербурге начали проектировать строительство метро до аэропорта "Пулково". Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Новый участок Кировско-Выборгской линии будет более семи километров в длину. Он соединит действующую станцию "Проспект Ветеранов" с аэропортом. В дальнейших планах – продлить ветку метро до Технологической долины в Пушкинском районе Ленобласти.

Симферополь и его пригород остались без света из-за непогоды. На регион обрушились сильные дожди и град. По данным энергетиков, в центре Симферополя частично обесточены несколько улиц, также перебои произошли в 14 селах. Последствия непогоды устраняют аварийные бригады. На ближайшие два дня действует штормовое предупреждение. Помимо осадков синоптики обещают также ветер до 25 метров в секунду.

В центре Ярославля потушили пожар в трехэтажном доме. Как сообщили в МЧС, огонь охватил второй и третий этажи старинного здания. Площадь пожара достигла пятисот квадратных метров. Его тушили 45 человек и 14 единиц техники. Их работу немного осложнила строительная драпировка, которая закрывала здание. Обошлось без пострадавших, так как дом был давно расселен.

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