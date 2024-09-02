Новости регионов: в Москве открыли двери почти 600 учебных заведений

В Москве открыли двери почти 600 учебных заведений. Некоторые – после капитального ремонта. Его провели по новому московскому стандарту. Создали технологичную и комфортную среду, в которой продумали каждую мелочь. Одна из таких школ находится в Обручевском районе. Масштабные изменения вместе с ее учениками оценила Наталья Мезина.

Сентябрь балует Москву солнечной и жаркой погодой. Осень только началась, а уже побит температурный рекорд. Сегодня в городе воздух прогрелся до плюс 28 градусов. Из-за риска пожаров действует желтый уровень опасности.

Необычная соседка появилась у жителей юга Москвы. На улице Трофимова семья завела обезьяну, которая регулярно сбегает через окно, чтобы погулять на улице. Некоторые местные относятся к такому соседству спокойно, а вот других оно не устраивает.

Фура врезалась в пассажирский автобус в Смоленской области. Один человек погиб. Еще семь получили различные травмы. Как сообщают местные власти, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила и проехал на красный сигнал светофора.



Пожар в многоэтажке в Калининграде полностью потушили. Об этом сообщают в МЧС. В доме рядом с туристической "Рыбной деревней" горела крыша. Площадь возгорания составила 200 квадратов. Причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание.

Спасатели обнаружили тела всех 22 погибших при крушении вертолета на Камчатке. Об этом сообщают местные власти. Среди жертв – 19 туристов и 3 члена экипажа. Все тела доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания. Ранее стало известно, что вертолет Ми-8Т врезался в сопку и потерпел крушение. После трагедии в Петропавловске-Камчатском рядом со стелой "Город воинской славы" появился стихийный мемориал в память о погибших. Люди несут к нему цветы и лампады.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла. Он опасен для самолетов, сообщают специалисты РАН. Шлейф протянулся на 220 километров к северо-востоку от вулкана. Позднее произошло еще два выброса, но на меньшую высоту – около 4 километров.

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