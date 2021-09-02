Новости России: смерч заметили туристы в Адлере

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В Адлере смерч распугал туристов. Очевидцы сняли опасное природное явление на видео. Сильный вихрь вышел на берег из Черного моря, за считанные секунды раскидал лежаки с полотенцами на пляже. Никто не пострадал. В настоящее время на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение.
В Сочи блогера привязали скотчем к машине и прокатили по трассе на скорости 180 километров в час. Видео смертельно-опасного заезда молодой человек опубликовал в своем Instagram. Им уже заинтересовались в ГИБДД. Там обещали провести проверку. Это не первый случай, когда блогеры в погоне за лайками устраивают опасные заезды. Совсем недавно появилось видео с несущимся по москве Bentley, к крыше которого была привязана девушка.
Бабушка-зацепер попыталась проехать зайцем в ульяновском трамвае. Видео появилось в интернете накануне. На кадрах видно, как пенсионерка сидит перед кабиной вагона, держится за дворники чтобы не упасть и ждет отправление состава. Вагоновожатая быстро взяла ситуацию в свои руки: выпустила всех пассажиров. Естественно, трамвай не тронулся с места. В соцсетях шутят, что пенсионерка просто "забыла свое удостоверение" или ей "не уступили место".
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