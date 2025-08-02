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Новости

Новости

02 августа, 11:15

Регионы

Новости регионов: во Владивостоке на воду спустили огромный плот с десятками людей

Новости регионов: во Владивостоке на воду спустили огромный плот с десятками людей

Новости регионов: наводнение произошло в Красноярске после мощного ливня

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Во Владивостоке на воду спустили огромный плот с десятками людей, который местный уже прозвали царь-сапом. Там приглашали всех желающих покататься и поплавать. Мероприятие вызвало ажиотаж, на берегу собрались более 100 участников.

На Камчатке после серии мощных землятресений проснулись сразу пять вулканов. Утром 2 августа вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров. Расплавленная лава движется в сторону ледника, что грозит его растоплением. Активность начали проявлять также другие огнедышащие горы полуострова – Шивелуч, Крымский, Безымянный и Камбальный. На данный момент вулканологи следят за ними.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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