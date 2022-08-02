Множество саранчи обнаружили в Краснодарском крае

Множество саранчи нашли в Краснодарском крае. Соответствующее видео выложил в Сеть житель Славянского района.

На записи дорога усеяна тысячами насекомых. Из-за саранчи практически не видно, куда ехать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

