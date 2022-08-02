Сильнейший ливень подтопил несколько улиц в Благовещенске

Сильнейший дождь прошел в Благовещенске и подтопил несколько улиц. В городе приступили к устранению последствий.

Из-за непогоды машины с трудом преодолевали неожиданное препятствие, а несколько районов остались без электроэнергии. Упавшие деревья перегородили трассу на Белогорск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

