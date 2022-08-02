В Ростуризме сообщили о планах благоустроить 31 город РФ

В Ростуризме выделят шесть миллиардов рублей на благоустройство 31 российского города. На эти средства планируют повысить туристическую привлекательность населенных пунктов.

Города отбирали на конкурсной основе. В число победителей вошли крымские курорты Алупка и Евпатория, а также Владивосток, Дербент, Екатеринбург, Елабуга и Казань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

