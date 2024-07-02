Новости регионов: небо над Великим Новгородом заполнили аэростаты

В Великом Новгороде стартовали Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту. С 1 по 5 июля 80 участников из 10 регионов страны продемонстрируют свое мастерство в управлении тепловыми аэростатами. После этого начнется международный фестиваль аэростатов-сердец.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась.

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