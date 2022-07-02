На трассе возле Горячего ключа образовался серьезный затор

На трассе возле Горячего ключа образовалась гигантская пробка. Машины почти не двигаются с места.

Это магистраль М4 "Дон", которая ведет к Черноморскому побережью. Жители Горячего ключа говорят, что такую картину они наблюдают каждое лето.

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