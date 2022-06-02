Мужчина с бензопилой испортил скульптуру Сальвадора Дали в Симферополе. Он отпилил у произведения из дерева несколько частей и скрылся.

Статуя художника украшала вход в магазин для творчества два года. Теперь у нее не хватает лица и руки.

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