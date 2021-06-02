Новости России: в Якутии спасатели пытаются сдержать лесные пожары

В Красноярске загорелся рейсовый автобус с пассажирами. В это время в салоне находились 50 человека. Как только водитель заметил дым, он сразу же высадил всех людей и сам отошел на безопасное расстояние. Никто не пострадал. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как горит задняя часть автобуса. Предполагают, что возгорание началось в моторном отсеке. Самостоятельно потушить огонь водителю не удалось. Пришлось вызывать пожарных.

В Якутии спасатели пытаются сдержать лесные пожары. Огонь уже прошел почти 4,5 тысячи гектаров. На тушении работают 300 человек и 50 единиц техники. Самая сложная обстановка сейчас в Сунтарском районе Якутии. Там огонь вплотную подошел к поселкам. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На помощь наземным отрядам спасателей отправили авиацию. Вертолет Ми-8 сбросил на горящий лес более 70 тонн воды.

В Красноярске из-за паводка могут объявить режим ЧС. Уже несколько дней уровень воды в Енисее сильно повышен. Затоплены набережные города, вода вплотную подошла к частным домам в нескольких поселках. Власти города назвали ситуацию критической. Говорят о возможных перебоях с энергоснабжением. Кроме того, вышедший из берегов Енисей может затопить городские водозаборы. Для укрепления береговой линии экстренные службы готовят мешки с песком.

Рамзан Кадыров стал самым богатым из руководителей российских регионов. Об этом сообщает ТАСС. Накануне главы регионов обнародовали декларации. За прошлый год Кадыров заработал столько же, сколько девять других самых богатых губернаторов вместе взятых. Глава Чечни задекларировал доход в 381 миллион рублей.



Дикая история из Сыктывкара. Там крыльцо одного из офисов выложили надгробными плитами. Скандальное видео появилось в социальных сетях. Авторы утверждают, что на некоторых плитах даже остались фотографии усопших. Роликом заинтересовались в мэрии и поручили все проверить управлению экономики и анализа. А вот в самой компании ситуацию комментировать отказались.

В Саранске видеорегистратор снял побег пьяного заключенного из полицейской машины. На кадрах нетрезвый мужчина вылезает из служебного УАЗика через заднюю дверь и спокойно покидает место действия. Полицейские вовремя среагировали. Двое сотрудников догнали и буквально закинули беглеца обратно в машину.



Хабибу Нурмагомедову предложили шесть миллионов долларов за бой в Чечне. Деньги готова заплатить компания Absolute Championship Akhmat, которая организует бои по смешанным единоборствам. Там считают, что прощальный бой Хабиба с представителем "Ахмата" будет очень громким событием.

В Нижегородской области деревня Караулово снова сползает в овраг. Постройки буквально ломает пополам. Уже несколько семей остались без жилья. Их дома обрушились из-за оползней. Теперь под угрозой оказался трубопровод, по которому идут вода и газ в населенный пункт. Как рассказывают местные жители, проблема эта существует уже несколько десятилетий.

Власти Калининградской области пообещали начать строить велодорожку на Куршской косе в следующем году. А через два-три года в национальном парке появится трасса длиной в 150 километров. Строить ее будет сам парк. Средства придут по линии Минприроды. О том, чтобы реализовать эту идею представители общественности просили российского президента. В прошлом году проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.