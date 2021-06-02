Новости России: в Красноярске загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Красноярске загорелся рейсовый автобус с пассажирами. В это время в салоне находились 50 человек. Как только водитель заметил дым, он сразу же высадил всех людей и сам отошел на безопасное расстояние. Никто не пострадал. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как горит задняя часть автобуса. Предполагают, что возгорание началось в моторном отсеке. Самостоятельно потушить огонь водителю не удалось. Пришлось вызывать пожарных.

В Якутии спасатели пытаются сдержать лесные пожары. Огонь уже прошел почти 4,5 тысячи гектаров. На тушении работают 300 человек и 50 единиц техники. Самая сложная обстановка сейчас в Сунтарском районе Якутии. Там огонь вплотную подошел к поселкам. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На помощь наземным отрядам спасателей отправили авиацию. Вертолет Ми-8 сбросил на горящий лес более 70 тонн воды.

В Красноярске из-за паводка могут объявить режим ЧС. Уже несколько дней уровень воды в Енисее сильно повышен. Затоплены набережные города, вода вплотную подошла к частным домам в нескольких поселках. Власти города назвали ситуацию критической. Говорят о возможных перебоях с энергоснабжением. Кроме того, вышедший из берегов Енисей может затопить городские водозаборы. Для укрепления береговой линии экстренные службы готовят мешки с песком.

Дикая история из Сыктывкара. Там крыльцо одного из офисов выложили надгробными плитами. Скандальное видео появилось в социальных сетях. Авторы утверждают, что на некоторых плитах даже остались фотографии усопших. Роликом заинтересовались в мэрии и поручили все проверить управлению экономики и анализа. А вот в самой компании ситуацию комментировать отказались.

В Саранске видеорегистратор снял побег пьяного заключенного из полицейской машины. На кадрах нетрезвый мужчина вылезает из служебного УАЗика через заднюю дверь и спокойно покидает место действия. Полицейские вовремя среагировали. Двое сотрудников догнали и буквально закинули беглеца обратно в машину.



Власти Калининградской области пообещали начать строить велодорожку на Куршской косе в следующем году. А через два-три года в национальном парке появится трасса длиной в 150 километров. Строить ее будет сам парк. Средства придут по линии Минприроды. О том, чтобы реализовать эту идею представители общественности просили российского президента. В прошлом году проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.