Рамзан Кадыров стал самым богатым из руководителей российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне главы регионов обнародовали декларации. За прошлый год Кадыров заработал столько же, сколько девять других самых богатых губернаторов вместе взятых. Глава Чечни задекларировал доход в 381 миллион рублей.

В тройку лидеров вошли также Александр Евстифеев из Марий Эл – почти 85 миллионов рублей. И Андрей Воробьев. Доход губернатора Московской области составил почти 80 миллионов.

А вот самый скромный заработок у руководителя Калмыкии Бату Хасикова – всего 1 миллион 200 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.