Сильные паводки начались в 26 российских регионах

МЧС России сообщает о паводках в 26 субъектах, большинство из которых находятся в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Под водой оказались более 100 мостов и 67 участков автодорог. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Алтайском крае, где пришлось проводить эвакуацию людей.

В регионах, где начались сильные паводки, работают спасатели МЧС России, а также местные службы. Кроме оказания необходимой помощи населению, специалисты расчищают системы водоотведения, возводят защитные дамбы и взрывают лед на реках.

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