В Норильске произошла сильная метель. На дорогах – снежные заносы, сильно подросли сугробы.

Из-за ветра в регионе действует штормовое предупреждение. В порывах он может разгоняться до 33 метров в секунду. Аэропорт Норильска сейчас работает по фактической погоде. Задерживаются прилеты и вылеты более 10 рейсов.

В ближайшие дни существенных улучшений не ожидается. Судя по прогнозам, на следующей неделе в Норильске ночная температура опустится вплотную до -30 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.