Москвичам рассказали а главных событиях в стране на вечер 2 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в стране. Сотрудники МЧС РФ смогли помочь рыбаку на озере Ильмень в Новгородской области. Ему стало плохо, но врачи не могли попасть к мужчине из-за риска упасть под лед. Спасатели при помощи аэролодки нашли его и доставили на берег.

В Щелкове спасатели спасли девушку, которая попыталась сама спасти с дерева рыжую кошку. Она залезла на 7-метровую высоту на дерево, но обратно не смогла спуститься. Обоих достали при помощи автокрана.

В Краснодарском крае стартовал Всемирный фестиваль молодежи. В сочинском "Сириусе" состоялась официальная церемония открытия. Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".