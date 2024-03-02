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Новости

Новости

02 марта, 23:15

Новости

Москвичам рассказали а главных событиях в стране на вечер 2 марта

Москвичам рассказали а главных событиях в стране на вечер 2 марта

Москвичам рассказали а главных событиях в стране

Новости регионов: ЧП произошло на Пискаревском проспекте в Петербурге

Новости регионов: власти Серпухова ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

Новости регионов: Минобороны РФ провело успешный учебный пуск ракеты "Ярс"

Жители Нижнего Новгорода заметили, как с крыши одного из домов льется вода

Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму

Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта

Новости часа: спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: запущенный с космодрома "Восточный" спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в стране. Сотрудники МЧС РФ смогли помочь рыбаку на озере Ильмень в Новгородской области. Ему стало плохо, но врачи не могли попасть к мужчине из-за риска упасть под лед. Спасатели при помощи аэролодки нашли его и доставили на берег.

В Щелкове спасатели спасли девушку, которая попыталась сама спасти с дерева рыжую кошку. Она залезла на 7-метровую высоту на дерево, но обратно не смогла спуститься. Обоих достали при помощи автокрана.

В Краснодарском крае стартовал Всемирный фестиваль молодежи. В сочинском "Сириусе" состоялась официальная церемония открытия. Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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регионывидеоРоман Карлов
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