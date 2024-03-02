Москвичам рассказали а главных событиях в стране

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в стране. В двух домах на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге пострадало остекление балконов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он лично возглавил оперативный штаб, который организован на месте.

Крупный пожар на пивоваренном заводе в Сибири. В Красноярске загорелись склады. Пламя охватило крышу одноэтажной постройки. Выгорела почти тысяча квадратов. К этой минуте огонь удалось взять под контроль. Предварительно, никто не пострадал.

Непроглядные метели разгулялись на юге Сахалина. Добраться куда-то сейчас проблематично. Из-за плохой видимости закрыли участок федеральной трассы. На дорогу не пускают даже легковые автомобили. В самых сложных местах дежурят экипажи ДПС.

Приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам. Штормовой ветер со снегом в регион принес циклон.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".