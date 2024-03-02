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Новости

02 марта, 11:45

Новости

Москвичам рассказали а главных событиях в стране

Москвичам рассказали а главных событиях в стране

Новости регионов: ЧП произошло на Пискаревском проспекте в Петербурге

Новости регионов: власти Серпухова ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

Новости регионов: Минобороны РФ провело успешный учебный пуск ракеты "Ярс"

Жители Нижнего Новгорода заметили, как с крыши одного из домов льется вода

Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму

Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта

Новости часа: спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: запущенный с космодрома "Восточный" спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: космический аппарат "Метеор-М" вышел на орбиту

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в стране. В двух домах на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге пострадало остекление балконов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Он лично возглавил оперативный штаб, который организован на месте.

Крупный пожар на пивоваренном заводе в Сибири. В Красноярске загорелись склады. Пламя охватило крышу одноэтажной постройки. Выгорела почти тысяча квадратов. К этой минуте огонь удалось взять под контроль. Предварительно, никто не пострадал.

Непроглядные метели разгулялись на юге Сахалина. Добраться куда-то сейчас проблематично. Из-за плохой видимости закрыли участок федеральной трассы. На дорогу не пускают даже легковые автомобили. В самых сложных местах дежурят экипажи ДПС.
Приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам. Штормовой ветер со снегом в регион принес циклон.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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