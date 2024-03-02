Новости регионов: ЧП произошло на Пискаревском проспекте в Петербурге

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошло ЧП. Информацию подтвердил губернатор города Александр Беглов. В результате происшествия частично пострадало остекление балконов двух домов.

На Сахалин обрушилась снежная буря. На некоторых участках трасс проехать невозможно. Руководству местного Минтранса пришлось временно прекратить движение некоторых маршрутных автобусов.

Местные пляжи в Анапе облюбовали лебеди. В сети появились кадры, на которых десятки белоснежных птиц плавают в чистом море. Как правило, они прилетают в город на зиму, чтобы пережить холода в теплых краях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

