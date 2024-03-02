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Новости

02 марта, 09:45

Новости

Новости регионов: ЧП произошло на Пискаревском проспекте в Петербурге

Новости регионов: ЧП произошло на Пискаревском проспекте в Петербурге

Новости регионов: власти Серпухова ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

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Жители Нижнего Новгорода заметили, как с крыши одного из домов льется вода

Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму

Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта

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Медведь в Челябинском зоопарке вышел из спячки в преддверии весны

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошло ЧП. Информацию подтвердил губернатор города Александр Беглов. В результате происшествия частично пострадало остекление балконов двух домов.

На Сахалин обрушилась снежная буря. На некоторых участках трасс проехать невозможно. Руководству местного Минтранса пришлось временно прекратить движение некоторых маршрутных автобусов.

Местные пляжи в Анапе облюбовали лебеди. В сети появились кадры, на которых десятки белоснежных птиц плавают в чистом море. Как правило, они прилетают в город на зиму, чтобы пережить холода в теплых краях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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регионыпроисшествияобществовидеоМаксим Селиков
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