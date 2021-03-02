Новости России: пожар произошел на птицефабрике в Татарстане

В Татарстане загорелась птицефабрика. Огонь охватил 500 квадратных метров. Его тушили более 50 спасателей. Открытое горение удалось ликвидировать. Людей в здании не было. По факту пожара организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Еще один пожар случился в Тверской области. Там загорелся психоневрологический интернат. По данным ТАСС, пострадали 4 человека. Их госпитализировали в районную больницу. Больше 50 человек эвакуировали.

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления 70 школьников. Предварительный диагноз – псевдотуберкулез. Это острое инфекционное заболевание, которое переносят грызуны. В местном Роспотребнадзоре выявили, что возбудителем инфекции могли стать неправильно приготовленные овощи. Сейчас в школах приостановили готовку блюд из сырых овощей без термической обработки.

В Липецкой области губернатор объявил войну энергетикам. В интервью местным журналистам Игорь Артамонов рассказал, что в регионе может быть создан центр защиты населения от компании "Квадра", это крупнейший поставщик энергоресурсов. При этом, по словам губернатора, сети изношены на 80% из-за чего постоянно происходят аварии – без тепла остаются тысячи горожан. Множество вопросов вызывает и методика начисления платежей. Сама компания, по словам жителей, объяснений не дает. В администрации региона говорят, что их терпение лопнуло и они намерены обратиться в ФАС.