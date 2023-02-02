Новости регионов: бюсты Сталина, Жукова и Василевского появились в Волгограде

В Волгограде появились бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Памятники установили напротив входа в музей-панораму "Сталинградская битва". Церемонию приурочили к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. Высота монументов – около 90 сантиметров. Их отлили на литейном комбинате в Жуковском.

В Сочи в дендрарии зацвел бамбук впервые за 59 лет. Явление редкое, потому что после цветения растение погибает, а чтобы восстановить плантацию, уходит несколько лет. Вид бамбука, который растет в Сочи, один из самых крупных на Черноморском побережье. Его стебли достигают 17 метров высоты.

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