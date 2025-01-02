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02 января, 19:15

Новости

Омичи устроили праздничный флешмоб в честь звания "Молодежная столица России"

Омичи устроили праздничный флешмоб в честь звания "Молодежная столица России"

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Жители Омска устроили праздничный флешмоб, посвященный получению городом статуса "Молодежной столицы России" в новом году. В честь вступления города в новый статус на колесе обозрения появилась соответствующая надпись.

Напомним, 21 декабря в России подвели итоги голосования и Омск разделил победу с Пермью, так как разница в голосах составила всего несколько сотен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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