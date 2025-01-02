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Новости

02 января, 13:45

Новости

Новости регионов: на Камчатке шторм размыл дорогу между двумя поселками

Новости регионов: на Камчатке шторм размыл дорогу между двумя поселками

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На Камчатке шторм размыл единственную дорогу между поселками Усть-Большерецк и Октябрьский. Протяженность аварийного участка – 250 метров. Проезд возможен по одной полосе.

В Охотском море развернулась операция по спасению. В 90 километрах от Магадана сотрудники МЧС эвакуировали мужчину с рыболовного судна. У него серьезная травма руки. Чтобы помочь пострадавшему, специалисты десантировались на палубу с вертолета, а затем передали мужчину медикам. Сейчас он находится в больнице.

В уральском городе Лесной сгорела украшенная к праздникам ель. Один из жителей решил запустить рядом с елкой фейерверк, но в итоге залпы попали в дерево, от чего оно тут же загорелось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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