В заведения общепита и магазины Санкт-Петербурга пускают только по QR-коду

С сегодняшнего дня в заведения общепита и розничные магазины Санкт-Петербурга пускают только по QR-коду. Это требование не распространяется на производственные столовые, кафе и рестораны в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах.

QR-код не потребуют и в магазинах без торгового зала, в аптеках, на автозаправочных станциях, а также в магазинах с товарами первой необходимости. Ранее власти города дважды переносили дату введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.