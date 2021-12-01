В ряде регионов начала действовать система QR-кодов

Шесть российских регионов запустили 1 декабря систему QR-кодов. Это Орловская, Челябинская и Омская области, Калмыкия, Хабаровский край и Сочи. Сферы, где потребуют показать код, в каждом регионе разные.

Например, в Сочи без него не пустят в административные здания, а также торговые центры, рестораны и фитнес-залы. В Челябинской области коды будут нужны для посещения заведений общественного питания. Исключение сделали для несовершеннолетних. Также открытыми для всех остались столовые на предприятиях, на вокзалах и в аэропортах.

В Хабаровском крае QR-код потребуют при входе административные учреждения, а также аэропорты и железнодорожные вокзалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.