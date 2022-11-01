Новости последнего часа: принудительная эвакуация начнется в Каховском районе с 6 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации района.

В России нет необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Пациенты с сахарным диабетом в ДНР обеспечены инсулином на 100%, заявили в Минздраве региона.

