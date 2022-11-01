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Новости

01 ноября, 22:45

Общество

Новости последнего часа: принудительная эвакуация начнется в Каховском районе с 6 ноября

Новости последнего часа: принудительная эвакуация начнется в Каховском районе с 6 ноября

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября. Информация об этом появилась в телеграм-канале администрации района.

В России нет необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Пациенты с сахарным диабетом в ДНР обеспечены инсулином на 100%, заявили в Минздраве региона.

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регионыобществовидеоСветлана Ключникова
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