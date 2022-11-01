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01 ноября, 21:45

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Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

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Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. С 6 ноября там будет проводиться принудительная эвакуация. Соответствующее объявление появилось в телеграм-канале администрации Каховского района.

"Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду", – сказано в сообщении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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