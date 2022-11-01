Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области 6 ноября

Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. С 6 ноября там будет проводиться принудительная эвакуация. Соответствующее объявление появилось в телеграм-канале администрации Каховского района.

"Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду", – сказано в сообщении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

