Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При нанесении массированного удара по Каховской ГЭС есть риск обрушения плотины. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Зону вывоза жителей в Херсонской области увеличили на 15 километров от Днепра.

Михаил Мишустин назначил двух новых замминистров цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

На капремонт учреждений образования в Москве выделят пять миллиардов рублей. Это следует из проекта бюджета города на 2023 год.