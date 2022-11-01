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Политика

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Новости часа: площадь пожара на строительном рынке в ТиНАО составила 150 "квадратов"

Новости часа: в ТиНАО загорелся строительный рынок

Новости часа: пять взрывов раздалось в центре Донецка

ВСУ выпустили по Донецку 3 боевых снаряда натовского стандарта

Очевидцы показали кадры тумана в Санкт-Петербурге

ВСУ обстреляли из HIMARS город Алчевск в ЛНР

ВСУ вновь ударили по центру Донецка

Новости регионов: взрыв газа произошел около жилых домов в Петербурге

Новости часа: электроснабжение в Энергодаре восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При нанесении массированного удара по Каховской ГЭС есть риск обрушения плотины. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Зону вывоза жителей в Херсонской области увеличили на 15 километров от Днепра.

Михаил Мишустин назначил двух новых замминистров цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

На капремонт учреждений образования в Москве выделят пять миллиардов рублей. Это следует из проекта бюджета города на 2023 год.

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