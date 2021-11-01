Россиянам рассказали, какие ограничения действуют в Кургане

В Кургане действует режим нерабочих дней. Однако с QR-кодами и отрицательными ПЦР-тестами пускают в салоны красоты и заведения общепита.

Попасть можно и в торговые центры. Но судя по рядам из деревянных поддонов, которыми перекрыты входы, многие магазины предпочли закрыться, чем проверять наличие QR-кодов у покупателей.

В торговые центры Кургана пускают только после прохождения полной вакцинации либо со свежим результатом ПЦР-теста. Справки о медицинском отводе не принимаются, хотя некоторые жители пытаются предъявлять их на входе и даже требуют, чтобы их пропустили в магазины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.