Блокпосты в Севастополе прекращают работу. Ранее планировалось, что они будут работать все нерабочие дни до 7 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании правительства.

"Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, – снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю сегодня работу блокпостов завершить", – сказал глава региона.

Развожаев поблагодарил всех, кто участвовал в обеспечении работы пропускных пунктов.