Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в Ульяновской области

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Ульяновской области 1 ноября ужесточили COVID-ограничения. Теперь попасть в кино, театр, салоны красоты и рестораны можно только по QR-коду. Его выдают при наличии прививки, свежего отрицательного ПЦР-теста или в случае перенесенного коронавируса за последние полгода.

Детей в торговые центры пускают только в сопровождении родителей. На регистрацию брака можно пригласить не более 10 гостей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.