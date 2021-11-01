Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в Нижнем Новгороде

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Нижнем Новгороде нерабочие дни наступили 25 октября. Общепит может работать только навынос и на доставку. Магазины работают, если их ассортимент минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости.

Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры. Музеи и спортивные организации работают строго по QR-кодам, как и гостиницы с санаториями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.