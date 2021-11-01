Уже сотни машин не пропустили в Севастополь. Сейчас там установлены блокпосты.

На въезде в город смотрят справки о вакцинации и ПЦР-тесты. Такой пункт проверки действует и на железнодорожном вокзале. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.