В Питере люди толпятся на уличных концертах

В Питере как будто и нет никакой пандемии. По вечерам там очень людно.

Уличные музыканты собирают вокруг себя толпы. Концерты проходят прямо на тротуарах. Все без масок и никакой социальной дистанции.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.