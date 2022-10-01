Экипажи ДПС вышли на дежурство на автодороге "Байкал"

Экипажи ДПС дежурят на автодороге "Байкал". Там многокилометровые пробки из-за гололеда. Местные жители выкладывают кадры с места.

На перевале "Пыхта" образовался настоящий каток. Водитель фуры не справился с управлением и при спуске выехал на обочину, перегородив другим автомобилям путь. На месте работают аварийные и спасательные службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.