Новости регионов: затор на дорогах Братска и поломка дорогого забора в Улан-Удэ

Транспортный коллапс образовался на дорогах Братска в Иркутской области. Причина в сильнейших снегопадах, которые обрушились на регион. Автомобили встали в пробках на улицах города, перегружена оказалась и трасса.

Дорого не значит прочно. В Улан-Удэ забор стоимостью в 3 миллиона не выдержал порыва ветра. Он простоял всего две недели после постройки. Ограждение из профлиста с кирпичными столбами возвели вокруг новой насосной станции.

В Тыве продлили особый противопожарный режим. Огонь здесь уже захватил площадь более чем в 3 тысячи гектаров. Зарегистрировано 9 очагов возгорания.

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