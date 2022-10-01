К числу завершивших частичную мобилизацию присоединились еще три региона

К числу завершивших частичную мобилизацию присоединились Бурятия, Хакасия и Забайкалье. Об этом отчитались главы регионов.

В большинстве субъектов данная процедура еще продолжается. О том, кто призывается, а у кого повестку после проверки могут отозвать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.