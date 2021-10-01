По всей России пустеют полки с "Дошираком"

Из российских магазинов пропадает "Доширак". Фото пустых полок выкладывать в Сеть во многих регионах.

Покупатели выносят лапшу быстрого приготовления коробками, как гречку перед началом ковидной самоизоляции.

Самые предприимчивые уже занялись перепродажей. Например, в Магадане упаковку лапши предлагают за 5 тысяч рублей. В магазине, к слову, она стоит 50 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.