Неизвестный перепугал учителей и детей в одной из школ Находки. Мужчина пытался пройти внутрь здания, но когда охранник спросил его о цели визита, просто развернулся и ушел.

Чуть позже ученики заметили у него в руках странный предмет, похожий на оружие. На всякий случай вызвали полицию, а всех детей отпустили по домам.

В полиции случившееся пока не комментируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.